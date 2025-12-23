- Прирост
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
79.17 USD
Худший трейд:
-78.04 USD
Общая прибыль:
522.05 USD (52 668 pips)
Общий убыток:
-78.96 USD (7 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (522.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
522.05 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
59.33%
Макс. загрузка депозита:
0.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
5.67
Длинных трейдов:
21 (95.45%)
Коротких трейдов:
1 (4.55%)
Профит фактор:
6.61
Мат. ожидание:
20.14 USD
Средняя прибыль:
24.86 USD
Средний убыток:
-78.96 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-78.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.04 USD (1)
Прирост в месяц:
27.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.12 USD
Максимальная:
78.12 USD (3.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.57% (71.49 USD)
По эквити:
2.05% (50.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|443
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|45K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.17 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +522.05 USD
Макс. убыток в серии: -78.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29472
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Demonstration signal for Goldmost MT5
Runing on default setting
