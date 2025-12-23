СигналыРазделы
Hongliang Ding

Goldmost MT5

Hongliang Ding
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
79.17 USD
Худший трейд:
-78.04 USD
Общая прибыль:
522.05 USD (52 668 pips)
Общий убыток:
-78.96 USD (7 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (522.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
522.05 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
59.33%
Макс. загрузка депозита:
0.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
5.67
Длинных трейдов:
21 (95.45%)
Коротких трейдов:
1 (4.55%)
Профит фактор:
6.61
Мат. ожидание:
20.14 USD
Средняя прибыль:
24.86 USD
Средний убыток:
-78.96 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-78.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.04 USD (1)
Прирост в месяц:
27.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.12 USD
Максимальная:
78.12 USD (3.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.57% (71.49 USD)
По эквити:
2.05% (50.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 443
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 45K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.17 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +522.05 USD
Макс. убыток в серии: -78.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29472
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Demonstration signal for Goldmost MT5

Runing on default setting

Нет отзывов
2025.12.23 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goldmost MT5
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
2.4K
USD
6
100%
22
95%
59%
6.61
20.14
USD
4%
1:500
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

