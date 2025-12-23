- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
20 (95.23%)
Loss Trade:
1 (4.76%)
Best Trade:
79.17 USD
Worst Trade:
-78.04 USD
Profitto lordo:
515.58 USD (51 949 pips)
Perdita lorda:
-78.88 USD (7 743 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (515.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
515.58 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.59
Long Trade:
20 (95.24%)
Short Trade:
1 (4.76%)
Fattore di profitto:
6.54
Profitto previsto:
20.80 USD
Profitto medio:
25.78 USD
Perdita media:
-78.88 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-78.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.04 USD (1)
Crescita mensile:
26.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.12 USD
Massimale:
78.12 USD (3.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|437
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.17 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +515.58 USD
Massima perdita consecutiva: -78.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.40 × 30
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.61 × 29422
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Demonstration signal for Goldmost MT5
Runing on default setting
Non ci sono recensioni