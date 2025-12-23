- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
24 (92.30%)
損失トレード:
2 (7.69%)
ベストトレード:
79.17 USD
最悪のトレード:
-78.04 USD
総利益:
576.15 USD (58 433 pips)
総損失:
-84.08 USD (8 231 pips)
最大連続の勝ち:
21 (522.05 USD)
最大連続利益:
522.05 USD (21)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
80.15%
最大入金額:
1.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
6.30
長いトレード:
25 (96.15%)
短いトレード:
1 (3.85%)
プロフィットファクター:
6.85
期待されたペイオフ:
18.93 USD
平均利益:
24.01 USD
平均損失:
-42.04 USD
最大連続の負け:
1 (-78.04 USD)
最大連続損失:
-78.04 USD (1)
月間成長:
29.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.12 USD
最大の:
78.12 USD (3.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.57% (71.49 USD)
エクイティによる:
2.73% (66.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|492
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|50K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.17 USD
最悪のトレード: -78 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +522.05 USD
最大連続損失: -78.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Demonstration signal for Goldmost MT5
Runing on default setting
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
7
100%
26
92%
80%
6.85
18.93
USD
USD
4%
1:500