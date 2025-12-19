SinyallerBölümler
Khalakuzzaman Shaon

Challenger

Khalakuzzaman Shaon
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
FTMO-Server4
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-25.28 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-75.12 USD (919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-69.45
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
55 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-25.04 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-25.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-74.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.40 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.12 USD
Maksimum:
75.12 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.30% (75.12 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -919
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 13:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 13:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 13:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
