トレード:
31
利益トレード:
16 (51.61%)
損失トレード:
15 (48.39%)
ベストトレード:
131.93 USD
最悪のトレード:
-57.86 USD
総利益:
557.00 USD (4 753 pips)
総損失:
-467.87 USD (4 084 pips)
最大連続の勝ち:
8 (258.40 USD)
最大連続利益:
258.40 USD (8)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
0.24%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
22 秒
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
24 (77.42%)
短いトレード:
7 (22.58%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
2.88 USD
平均利益:
34.81 USD
平均損失:
-31.19 USD
最大連続の負け:
4 (-213.64 USD)
最大連続損失:
-213.64 USD (4)
月間成長:
0.36%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
75.49 USD
最大の:
215.12 USD (0.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.85% (215.12 USD)
エクイティによる:
0.01% (2.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|669
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
