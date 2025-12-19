- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
16 (51.61%)
亏损交易:
15 (48.39%)
最好交易:
131.93 USD
最差交易:
-57.86 USD
毛利:
557.00 USD (4 753 pips)
毛利亏损:
-467.87 USD (4 084 pips)
最大连续赢利:
8 (258.40 USD)
最大连续盈利:
258.40 USD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
0.24%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
22 秒
采收率:
0.41
长期交易:
24 (77.42%)
短期交易:
7 (22.58%)
利润因子:
1.19
预期回报:
2.88 USD
平均利润:
34.81 USD
平均损失:
-31.19 USD
最大连续失误:
4 (-213.64 USD)
最大连续亏损:
-213.64 USD (4)
每月增长:
0.36%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
75.49 USD
最大值:
215.12 USD (0.85%)
相对跌幅:
结余:
0.85% (215.12 USD)
净值:
0.01% (2.70 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
