- 자본
- 축소
트레이드:
58
이익 거래:
30 (51.72%)
손실 거래:
28 (48.28%)
최고의 거래:
131.93 USD
최악의 거래:
-76.67 USD
총 수익:
967.26 USD (9 468 pips)
총 손실:
-1 152.40 USD (34 379 pips)
연속 최대 이익:
8 (258.40 USD)
연속 최대 이익:
258.40 USD (8)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
4.65%
최대 입금량:
41.15%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
37 (63.79%)
숏(주식차입매도):
21 (36.21%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-3.19 USD
평균 이익:
32.24 USD
평균 손실:
-41.16 USD
연속 최대 손실:
8 (-345.98 USD)
연속 최대 손실:
-345.98 USD (8)
월별 성장률:
-0.74%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
245.84 USD
최대한의:
550.09 USD (2.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.16% (547.59 USD)
자본금별:
0.46% (114.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|4
|US100.cash
|4
|US30.cash
|4
|EURUSD
|3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-45
|GBPUSD
|163
|AUDUSD
|48
|USDJPY
|-116
|US100.cash
|-195
|US30.cash
|-112
|EURUSD
|71
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-336
|GBPUSD
|345
|AUDUSD
|116
|USDJPY
|-203
|US100.cash
|-13K
|US30.cash
|-12K
|EURUSD
|156
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +131.93 USD
최악의 거래: -77 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +258.40 USD
연속 최대 손실: -345.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
3
94%
58
51%
5%
0.83
-3.19
USD
USD
2%
1:30