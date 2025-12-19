- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
16 (51.61%)
Убыточных трейдов:
15 (48.39%)
Лучший трейд:
131.93 USD
Худший трейд:
-57.86 USD
Общая прибыль:
557.00 USD (4 753 pips)
Общий убыток:
-467.87 USD (4 084 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (258.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
258.40 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
0.24%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
22 секунды
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
24 (77.42%)
Коротких трейдов:
7 (22.58%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
2.88 USD
Средняя прибыль:
34.81 USD
Средний убыток:
-31.19 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-213.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-213.64 USD (4)
Прирост в месяц:
0.36%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.49 USD
Максимальная:
215.12 USD (0.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.85% (215.12 USD)
По эквити:
0.01% (2.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|669
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +131.93 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +258.40 USD
Макс. убыток в серии: -213.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
2
96%
31
51%
0%
1.19
2.88
USD
USD
1%
1:30