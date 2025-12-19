SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ROBO374878
KAUSER AHMED

ROBO374878

0 inceleme
119 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
30 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (25.00%)
En iyi işlem:
33.11 USD
En kötü işlem:
-26.45 USD
Brüt kâr:
223.30 USD (14 948 pips)
Brüt zarar:
-107.33 USD (8 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (36.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.93 USD (7)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
72 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
2.61
Alış işlemleri:
13 (32.50%)
Satış işlemleri:
27 (67.50%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
2.90 USD
Ortalama kâr:
7.44 USD
Ortalama zarar:
-10.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.55 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.73 USD
Maksimum:
44.44 USD (4.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 12
EURUSD 10
GBPUSD 7
XAUUSD 5
NZDCAD 4
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 1
EURUSD 48
GBPUSD 35
XAUUSD 22
NZDCAD 6
AUDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -3.1K
EURUSD 4.4K
GBPUSD 3.6K
XAUUSD 1.2K
NZDCAD 297
AUDCAD 159
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.11 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live04
1.00 × 3
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.42 × 1077
İnceleme yok
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 2.52% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of trades performed within 12 days. This comprises 1.44% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 72 days
