- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
30 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (25.00%)
En iyi işlem:
33.11 USD
En kötü işlem:
-26.45 USD
Brüt kâr:
223.30 USD (14 948 pips)
Brüt zarar:
-107.33 USD (8 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (36.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.93 USD (7)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
72 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
2.61
Alış işlemleri:
13 (32.50%)
Satış işlemleri:
27 (67.50%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
2.90 USD
Ortalama kâr:
7.44 USD
Ortalama zarar:
-10.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.55 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.73 USD
Maksimum:
44.44 USD (4.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|12
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|7
|XAUUSD
|5
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|35
|XAUUSD
|22
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-3.1K
|EURUSD
|4.4K
|GBPUSD
|3.6K
|XAUUSD
|1.2K
|NZDCAD
|297
|AUDCAD
|159
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.11 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 310
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.42 × 1077
