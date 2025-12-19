SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ROBO374878
KAUSER AHMED

ROBO374878

KAUSER AHMED
0 avis
119 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
30 (75.00%)
Perte trades:
10 (25.00%)
Meilleure transaction:
33.11 USD
Pire transaction:
-26.45 USD
Bénéfice brut:
223.30 USD (14 948 pips)
Perte brute:
-107.33 USD (8 255 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (36.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
58.93 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
72 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
2.61
Longs trades:
13 (32.50%)
Courts trades:
27 (67.50%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
2.90 USD
Bénéfice moyen:
7.44 USD
Perte moyenne:
-10.73 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-40.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.55 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
45%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.73 USD
Maximal:
44.44 USD (4.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 12
EURUSD 10
GBPUSD 7
XAUUSD 5
NZDCAD 4
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 1
EURUSD 48
GBPUSD 35
XAUUSD 22
NZDCAD 6
AUDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -3.1K
EURUSD 4.4K
GBPUSD 3.6K
XAUUSD 1.2K
NZDCAD 297
AUDCAD 159
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.11 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +36.71 USD
Perte consécutive maximale: -40.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live04
1.00 × 3
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.42 × 1077
45 plus...
Aucun avis
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 2.52% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of trades performed within 12 days. This comprises 1.44% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 72 days
