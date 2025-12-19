- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
30 (75.00%)
Loss Trade:
10 (25.00%)
Best Trade:
33.11 USD
Worst Trade:
-26.45 USD
Profitto lordo:
223.30 USD (14 948 pips)
Perdita lorda:
-107.33 USD (8 255 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (36.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.93 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
72 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
2.61
Long Trade:
13 (32.50%)
Short Trade:
27 (67.50%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
7.44 USD
Perdita media:
-10.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.55 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.73 USD
Massimale:
44.44 USD (4.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|12
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|7
|XAUUSD
|5
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|35
|XAUUSD
|22
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-3.1K
|EURUSD
|4.4K
|GBPUSD
|3.6K
|XAUUSD
|1.2K
|NZDCAD
|297
|AUDCAD
|159
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.11 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.71 USD
Massima perdita consecutiva: -40.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 310
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.42 × 1077
