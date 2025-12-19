SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ROBO374878
KAUSER AHMED

ROBO374878

KAUSER AHMED
0 recensioni
119 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
30 (75.00%)
Loss Trade:
10 (25.00%)
Best Trade:
33.11 USD
Worst Trade:
-26.45 USD
Profitto lordo:
223.30 USD (14 948 pips)
Perdita lorda:
-107.33 USD (8 255 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (36.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.93 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
72 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
2.61
Long Trade:
13 (32.50%)
Short Trade:
27 (67.50%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
7.44 USD
Perdita media:
-10.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.55 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.73 USD
Massimale:
44.44 USD (4.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 12
EURUSD 10
GBPUSD 7
XAUUSD 5
NZDCAD 4
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 1
EURUSD 48
GBPUSD 35
XAUUSD 22
NZDCAD 6
AUDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -3.1K
EURUSD 4.4K
GBPUSD 3.6K
XAUUSD 1.2K
NZDCAD 297
AUDCAD 159
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.11 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.71 USD
Massima perdita consecutiva: -40.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live04
1.00 × 3
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.42 × 1077
45 più
Non ci sono recensioni
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 2.52% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of trades performed within 12 days. This comprises 1.44% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 72 days
