- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
264 (72.32%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (27.67%)
En iyi işlem:
55.35 USD
En kötü işlem:
-63.24 USD
Brüt kâr:
942.41 USD (60 476 pips)
Brüt zarar:
-652.42 USD (49 754 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (34.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.17 USD (13)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
59 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
142 (38.90%)
Satış işlemleri:
223 (61.10%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
3.57 USD
Ortalama zarar:
-6.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-28.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.83 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.51 USD
Maksimum:
125.14 USD (53.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.09% (125.14 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|85
|GBPUSD
|77
|EURUSD
|62
|XAUUSD
|57
|GBPAUD
|35
|GBPCAD
|15
|EURGBP
|12
|NZDCAD
|8
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-5
|GBPUSD
|61
|EURUSD
|61
|XAUUSD
|231
|GBPAUD
|-20
|GBPCAD
|9
|EURGBP
|-39
|NZDCAD
|-2
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|-11
|USDJPY
|2
|EURCHF
|0
|EURJPY
|0
|NZDUSD
|2
|AUDNZD
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-111
|GBPUSD
|1.7K
|EURUSD
|5K
|XAUUSD
|8.4K
|GBPAUD
|-2K
|GBPCAD
|1.4K
|EURGBP
|-3K
|NZDCAD
|-207
|EURNZD
|717
|AUDUSD
|-1.1K
|USDJPY
|319
|EURCHF
|263
|EURJPY
|79
|NZDUSD
|197
|AUDNZD
|-595
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.35 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +34.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.29 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.40 × 63
|
ICMarkets-Live16
|0.40 × 10
|
FXCL-Main2
|0.40 × 5
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 382
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 89
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.34 × 102
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
