Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real26 0.00 × 10 ICMarkets-Live10 0.00 × 3 Exness-Real17 0.00 × 3 ICMarkets-Live05 0.00 × 7 TickmillUK-Live03 0.11 × 9 ICMarkets-Live14 0.20 × 5 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 ICMarkets-Live04 0.29 × 17 ICMarketsSC-Live17 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.40 × 63 ICMarkets-Live16 0.40 × 10 FXCL-Main2 0.40 × 5 Exness-Real 0.50 × 2 Tickmill-Live04 0.52 × 1321 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 RoboForex-ECN-3 0.58 × 382 ICMarketsSC-Live04 0.60 × 5 TitanFX-01 0.68 × 101 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.72 × 18 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 AMarkets-Real 0.97 × 89 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 Exness-Real28 1.14 × 14 Alpari-Pro.ECN 1.34 × 102 AxiTrader-US07-Live 1.35 × 233 53 daha fazla...