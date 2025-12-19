SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ROBO374879
KAUSER AHMED

ROBO374879

KAUSER AHMED
0 inceleme
121 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 57%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
264 (72.32%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (27.67%)
En iyi işlem:
55.35 USD
En kötü işlem:
-63.24 USD
Brüt kâr:
942.41 USD (60 476 pips)
Brüt zarar:
-652.42 USD (49 754 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (34.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.17 USD (13)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
59 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
142 (38.90%)
Satış işlemleri:
223 (61.10%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
3.57 USD
Ortalama zarar:
-6.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-28.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.83 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.51 USD
Maksimum:
125.14 USD (53.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.09% (125.14 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 85
GBPUSD 77
EURUSD 62
XAUUSD 57
GBPAUD 35
GBPCAD 15
EURGBP 12
NZDCAD 8
EURNZD 4
AUDUSD 3
USDJPY 2
EURCHF 2
EURJPY 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -5
GBPUSD 61
EURUSD 61
XAUUSD 231
GBPAUD -20
GBPCAD 9
EURGBP -39
NZDCAD -2
EURNZD 4
AUDUSD -11
USDJPY 2
EURCHF 0
EURJPY 0
NZDUSD 2
AUDNZD -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -111
GBPUSD 1.7K
EURUSD 5K
XAUUSD 8.4K
GBPAUD -2K
GBPCAD 1.4K
EURGBP -3K
NZDCAD -207
EURNZD 717
AUDUSD -1.1K
USDJPY 319
EURCHF 263
EURJPY 79
NZDUSD 197
AUDNZD -595
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.35 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +34.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.29 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.40 × 63
ICMarkets-Live16
0.40 × 10
FXCL-Main2
0.40 × 5
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 382
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 89
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.34 × 102
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
53 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 121 days. This comprises 14.3% of days out of the 846 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.06% of days out of 846 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 58 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol