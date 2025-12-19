SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ROBO374879
KAUSER AHMED

ROBO374879

KAUSER AHMED
0 recensioni
121 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 57%
RoboForex-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
264 (72.32%)
Loss Trade:
101 (27.67%)
Best Trade:
55.35 USD
Worst Trade:
-63.24 USD
Profitto lordo:
942.41 USD (60 476 pips)
Perdita lorda:
-652.42 USD (49 754 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (34.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.17 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
59 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
142 (38.90%)
Short Trade:
223 (61.10%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.83 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.51 USD
Massimale:
125.14 USD (53.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.09% (125.14 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 85
GBPUSD 77
EURUSD 62
XAUUSD 57
GBPAUD 35
GBPCAD 15
EURGBP 12
NZDCAD 8
EURNZD 4
AUDUSD 3
USDJPY 2
EURCHF 2
EURJPY 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -5
GBPUSD 61
EURUSD 61
XAUUSD 231
GBPAUD -20
GBPCAD 9
EURGBP -39
NZDCAD -2
EURNZD 4
AUDUSD -11
USDJPY 2
EURCHF 0
EURJPY 0
NZDUSD 2
AUDNZD -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -111
GBPUSD 1.7K
EURUSD 5K
XAUUSD 8.4K
GBPAUD -2K
GBPCAD 1.4K
EURGBP -3K
NZDCAD -207
EURNZD 717
AUDUSD -1.1K
USDJPY 319
EURCHF 263
EURJPY 79
NZDUSD 197
AUDNZD -595
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.35 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +34.52 USD
Massima perdita consecutiva: -28.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.29 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.40 × 63
ICMarkets-Live16
0.40 × 10
FXCL-Main2
0.40 × 5
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 382
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 89
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.34 × 102
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
53 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 121 days. This comprises 14.3% of days out of the 846 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.06% of days out of 846 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 58 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati