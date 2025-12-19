- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
264 (72.32%)
Loss Trade:
101 (27.67%)
Best Trade:
55.35 USD
Worst Trade:
-63.24 USD
Profitto lordo:
942.41 USD (60 476 pips)
Perdita lorda:
-652.42 USD (49 754 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (34.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.17 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
59 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
142 (38.90%)
Short Trade:
223 (61.10%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.83 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.51 USD
Massimale:
125.14 USD (53.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.09% (125.14 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|85
|GBPUSD
|77
|EURUSD
|62
|XAUUSD
|57
|GBPAUD
|35
|GBPCAD
|15
|EURGBP
|12
|NZDCAD
|8
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-5
|GBPUSD
|61
|EURUSD
|61
|XAUUSD
|231
|GBPAUD
|-20
|GBPCAD
|9
|EURGBP
|-39
|NZDCAD
|-2
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|-11
|USDJPY
|2
|EURCHF
|0
|EURJPY
|0
|NZDUSD
|2
|AUDNZD
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-111
|GBPUSD
|1.7K
|EURUSD
|5K
|XAUUSD
|8.4K
|GBPAUD
|-2K
|GBPCAD
|1.4K
|EURGBP
|-3K
|NZDCAD
|-207
|EURNZD
|717
|AUDUSD
|-1.1K
|USDJPY
|319
|EURCHF
|263
|EURJPY
|79
|NZDUSD
|197
|AUDNZD
|-595
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.35 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +34.52 USD
Massima perdita consecutiva: -28.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.29 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.40 × 63
|
ICMarkets-Live16
|0.40 × 10
|
FXCL-Main2
|0.40 × 5
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 382
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 89
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.34 × 102
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
