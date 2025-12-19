SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ROBO374879
KAUSER AHMED

ROBO374879

KAUSER AHMED
0 avis
121 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 57%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
365
Bénéfice trades:
264 (72.32%)
Perte trades:
101 (27.67%)
Meilleure transaction:
55.35 USD
Pire transaction:
-63.24 USD
Bénéfice brut:
942.41 USD (60 476 pips)
Perte brute:
-652.42 USD (49 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (34.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
145.17 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
59 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.32
Longs trades:
142 (38.90%)
Courts trades:
223 (61.10%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
3.57 USD
Perte moyenne:
-6.46 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-28.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-93.83 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.51 USD
Maximal:
125.14 USD (53.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.09% (125.14 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 85
GBPUSD 77
EURUSD 62
XAUUSD 57
GBPAUD 35
GBPCAD 15
EURGBP 12
NZDCAD 8
EURNZD 4
AUDUSD 3
USDJPY 2
EURCHF 2
EURJPY 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -5
GBPUSD 61
EURUSD 61
XAUUSD 231
GBPAUD -20
GBPCAD 9
EURGBP -39
NZDCAD -2
EURNZD 4
AUDUSD -11
USDJPY 2
EURCHF 0
EURJPY 0
NZDUSD 2
AUDNZD -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -111
GBPUSD 1.7K
EURUSD 5K
XAUUSD 8.4K
GBPAUD -2K
GBPCAD 1.4K
EURGBP -3K
NZDCAD -207
EURNZD 717
AUDUSD -1.1K
USDJPY 319
EURCHF 263
EURJPY 79
NZDUSD 197
AUDNZD -595
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.35 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +34.52 USD
Perte consécutive maximale: -28.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.29 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.40 × 63
ICMarkets-Live16
0.40 × 10
FXCL-Main2
0.40 × 5
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 382
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 89
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.34 × 102
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
53 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 121 days. This comprises 14.3% of days out of the 846 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.06% of days out of 846 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 58 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire