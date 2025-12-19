SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ROBO374877
KAUSER AHMED

ROBO374877

KAUSER AHMED
0 inceleme
100 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 49%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
205 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (28.57%)
En iyi işlem:
76.88 USD
En kötü işlem:
-33.96 USD
Brüt kâr:
1 426.66 USD (55 035 pips)
Brüt zarar:
-866.15 USD (41 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (105.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.99 USD (9)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
115 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.99
Alış işlemleri:
125 (43.55%)
Satış işlemleri:
162 (56.45%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
6.96 USD
Ortalama zarar:
-10.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.13 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.06 USD
Maksimum:
112.33 USD (9.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.21% (110.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 106
AUDCAD 85
GBPAUD 30
GBPUSD 23
EURUSD 16
GBPCAD 14
NZDCAD 7
EURGBP 4
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 562
AUDCAD -191
GBPAUD -73
GBPUSD 198
EURUSD 40
GBPCAD 21
NZDCAD -13
EURGBP 12
USDJPY 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
AUDCAD -7.8K
GBPAUD -2.8K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2K
GBPCAD 1.1K
NZDCAD -539
EURGBP 326
USDJPY 677
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.88 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +105.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live04
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.40 × 63
FXCL-Main2
0.50 × 4
RoboForex-ProCent-8
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 309
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.16 × 25
49 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 98 days. This comprises 14.1% of days out of the 695 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.29% of days out of 695 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 115 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol