İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
205 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (28.57%)
En iyi işlem:
76.88 USD
En kötü işlem:
-33.96 USD
Brüt kâr:
1 426.66 USD (55 035 pips)
Brüt zarar:
-866.15 USD (41 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (105.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.99 USD (9)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
115 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.99
Alış işlemleri:
125 (43.55%)
Satış işlemleri:
162 (56.45%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
6.96 USD
Ortalama zarar:
-10.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.13 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.06 USD
Maksimum:
112.33 USD (9.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.21% (110.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|AUDCAD
|85
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|16
|GBPCAD
|14
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|562
|AUDCAD
|-191
|GBPAUD
|-73
|GBPUSD
|198
|EURUSD
|40
|GBPCAD
|21
|NZDCAD
|-13
|EURGBP
|12
|USDJPY
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-7.8K
|GBPAUD
|-2.8K
|GBPUSD
|6.5K
|EURUSD
|2K
|GBPCAD
|1.1K
|NZDCAD
|-539
|EURGBP
|326
|USDJPY
|677
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.88 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +105.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live04
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.40 × 63
|
FXCL-Main2
|0.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-8
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.59 × 309
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.16 × 25
