KAUSER AHMED

ROBO374877

KAUSER AHMED
0 recensioni
100 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 49%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
205 (71.42%)
Loss Trade:
82 (28.57%)
Best Trade:
76.88 USD
Worst Trade:
-33.96 USD
Profitto lordo:
1 426.66 USD (55 035 pips)
Perdita lorda:
-866.15 USD (41 250 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (105.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.99 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
115 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.99
Long Trade:
125 (43.55%)
Short Trade:
162 (56.45%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
6.96 USD
Perdita media:
-10.56 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-56.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.13 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.06 USD
Massimale:
112.33 USD (9.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.21% (110.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 106
AUDCAD 85
GBPAUD 30
GBPUSD 23
EURUSD 16
GBPCAD 14
NZDCAD 7
EURGBP 4
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 562
AUDCAD -191
GBPAUD -73
GBPUSD 198
EURUSD 40
GBPCAD 21
NZDCAD -13
EURGBP 12
USDJPY 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
AUDCAD -7.8K
GBPAUD -2.8K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2K
GBPCAD 1.1K
NZDCAD -539
EURGBP 326
USDJPY 677
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.88 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +105.92 USD
Massima perdita consecutiva: -56.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live04
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.40 × 63
FXCL-Main2
0.50 × 4
RoboForex-ProCent-8
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 309
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.16 × 25
49 più
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 98 days. This comprises 14.1% of days out of the 695 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.29% of days out of 695 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 115 days
