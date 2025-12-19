- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
205 (71.42%)
Loss Trade:
82 (28.57%)
Best Trade:
76.88 USD
Worst Trade:
-33.96 USD
Profitto lordo:
1 426.66 USD (55 035 pips)
Perdita lorda:
-866.15 USD (41 250 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (105.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.99 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
115 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.99
Long Trade:
125 (43.55%)
Short Trade:
162 (56.45%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
6.96 USD
Perdita media:
-10.56 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-56.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.13 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.06 USD
Massimale:
112.33 USD (9.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.21% (110.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|AUDCAD
|85
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|16
|GBPCAD
|14
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|562
|AUDCAD
|-191
|GBPAUD
|-73
|GBPUSD
|198
|EURUSD
|40
|GBPCAD
|21
|NZDCAD
|-13
|EURGBP
|12
|USDJPY
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-7.8K
|GBPAUD
|-2.8K
|GBPUSD
|6.5K
|EURUSD
|2K
|GBPCAD
|1.1K
|NZDCAD
|-539
|EURGBP
|326
|USDJPY
|677
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.88 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +105.92 USD
Massima perdita consecutiva: -56.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live04
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.40 × 63
|
FXCL-Main2
|0.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-8
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.59 × 309
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.16 × 25
