KAUSER AHMED

ROBO374877

KAUSER AHMED
0 avis
100 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 49%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
287
Bénéfice trades:
205 (71.42%)
Perte trades:
82 (28.57%)
Meilleure transaction:
76.88 USD
Pire transaction:
-33.96 USD
Bénéfice brut:
1 426.66 USD (55 035 pips)
Perte brute:
-866.15 USD (41 250 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (105.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
125.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
115 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.99
Longs trades:
125 (43.55%)
Courts trades:
162 (56.45%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.95 USD
Bénéfice moyen:
6.96 USD
Perte moyenne:
-10.56 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-56.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-88.13 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
49%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.06 USD
Maximal:
112.33 USD (9.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.21% (110.02 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 106
AUDCAD 85
GBPAUD 30
GBPUSD 23
EURUSD 16
GBPCAD 14
NZDCAD 7
EURGBP 4
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 562
AUDCAD -191
GBPAUD -73
GBPUSD 198
EURUSD 40
GBPCAD 21
NZDCAD -13
EURGBP 12
USDJPY 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
AUDCAD -7.8K
GBPAUD -2.8K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2K
GBPCAD 1.1K
NZDCAD -539
EURGBP 326
USDJPY 677
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +76.88 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +105.92 USD
Perte consécutive maximale: -56.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live04
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.40 × 63
FXCL-Main2
0.50 × 4
RoboForex-ProCent-8
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 309
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.16 × 25
Aucun avis
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 98 days. This comprises 14.1% of days out of the 695 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.29% of days out of 695 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 115 days
