İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
4 (30.76%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
En iyi işlem:
9.19 USD
En kötü işlem:
-10.39 USD
Brüt kâr:
19.16 USD (1 915 pips)
Brüt zarar:
-56.46 USD (5 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (9.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.97 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
3 (23.08%)
Satış işlemleri:
10 (76.92%)
Kâr faktörü:
0.34
Beklenen getiri:
-2.87 USD
Ortalama kâr:
4.79 USD
Ortalama zarar:
-6.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-40.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.08 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.30 USD
Maksimum:
42.99 USD (0.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.19 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.08 USD
