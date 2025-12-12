- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
154
Negociações com lucro:
97 (62.98%)
Negociações com perda:
57 (37.01%)
Melhor negociação:
15.20 USD
Pior negociação:
-15.67 USD
Lucro bruto:
442.82 USD (41 698 pips)
Perda bruta:
-360.87 USD (33 760 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (107.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.62 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
11.59%
Depósito máximo carregado:
12.73%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.81
Negociações longas:
89 (57.79%)
Negociações curtas:
65 (42.21%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
4.57 USD
Perda média:
-6.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-62.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.06 USD (7)
Crescimento mensal:
1.65%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
95.83 USD
Máximo:
101.52 USD (2.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.02% (101.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.92% (45.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|7.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.20 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +107.62 USD
Máxima perda consecutiva: -62.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
3
90%
154
62%
12%
1.22
0.53
USD
USD
2%
1:50