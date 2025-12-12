- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
83 (63.84%)
Убыточных трейдов:
47 (36.15%)
Лучший трейд:
15.20 USD
Худший трейд:
-15.67 USD
Общая прибыль:
358.85 USD (33 310 pips)
Общий убыток:
-289.35 USD (26 858 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (107.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.62 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
14.36%
Макс. загрузка депозита:
10.49%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
68 (52.31%)
Коротких трейдов:
62 (47.69%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
4.32 USD
Средний убыток:
-6.16 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-62.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.06 USD (7)
Прирост в месяц:
1.39%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.83 USD
Максимальная:
101.52 USD (2.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.02% (101.32 USD)
По эквити:
0.92% (45.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|69
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|6.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.20 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +107.62 USD
Макс. убыток в серии: -62.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
2
89%
130
63%
14%
1.24
0.53
USD
USD
2%
1:50