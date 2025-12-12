- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
154
利益トレード:
97 (62.98%)
損失トレード:
57 (37.01%)
ベストトレード:
15.20 USD
最悪のトレード:
-15.67 USD
総利益:
442.82 USD (41 698 pips)
総損失:
-360.87 USD (33 760 pips)
最大連続の勝ち:
25 (107.62 USD)
最大連続利益:
107.62 USD (25)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
11.59%
最大入金額:
12.73%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.81
長いトレード:
89 (57.79%)
短いトレード:
65 (42.21%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
4.57 USD
平均損失:
-6.33 USD
最大連続の負け:
7 (-62.06 USD)
最大連続損失:
-62.06 USD (7)
月間成長:
1.65%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
95.83 USD
最大の:
101.52 USD (2.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.02% (101.32 USD)
エクイティによる:
0.92% (45.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|7.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.20 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +107.62 USD
最大連続損失: -62.06 USD
