SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TiyokScalper97Elit
Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

TiyokScalper97Elit

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
HFMarketsGlobal-Live5
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
4 (30.76%)
Loss Trade:
9 (69.23%)
Best Trade:
9.19 USD
Worst Trade:
-10.39 USD
Profitto lordo:
19.16 USD (1 915 pips)
Perdita lorda:
-56.46 USD (5 514 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
3 (23.08%)
Short Trade:
10 (76.92%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-2.87 USD
Profitto medio:
4.79 USD
Perdita media:
-6.27 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-40.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.08 USD (6)
Crescita mensile:
-0.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.30 USD
Massimale:
42.99 USD (0.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb -37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb -3.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.19 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.97 USD
Massima perdita consecutiva: -40.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.12 19:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 19:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati