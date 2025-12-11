- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
1.64 EUR
En kötü işlem:
-0.27 EUR
Brüt kâr:
4.46 EUR (429 pips)
Brüt zarar:
-0.35 EUR (15 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4.46 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.99
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
15.22
Alış işlemleri:
4 (80.00%)
Satış işlemleri:
1 (20.00%)
Kâr faktörü:
12.74
Beklenen getiri:
0.82 EUR
Ortalama kâr:
1.49 EUR
Ortalama zarar:
-0.18 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.27 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.26%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 EUR
Maksimum:
0.27 EUR (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.18% (0.27 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY-Z
|4
|EURUSD-Z
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY-Z
|5
|EURUSD-Z
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY-Z
|423
|EURUSD-Z
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.64 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.27 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/USD una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
İnceleme yok