Trades:
11
Profit Trades:
8 (72.72%)
Loss Trades:
3 (27.27%)
Best trade:
1.64 EUR
Worst trade:
-0.27 EUR
Gross Profit:
6.29 EUR (563 pips)
Gross Loss:
-0.50 EUR (17 pips)
Maximum consecutive wins:
3 (4.46 EUR)
Maximal consecutive profit:
4.46 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.80
Trading activity:
1.36%
Max deposit load:
43.88%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
36 minutes
Recovery Factor:
21.44
Long Trades:
7 (63.64%)
Short Trades:
4 (36.36%)
Profit Factor:
12.58
Expected Payoff:
0.53 EUR
Average Profit:
0.79 EUR
Average Loss:
-0.17 EUR
Maximum consecutive losses:
1 (-0.27 EUR)
Maximal consecutive loss:
-0.27 EUR (1)
Monthly growth:
1.74%
Algo trading:
90%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.08 EUR
Maximal:
0.27 EUR (0.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.18% (0.27 EUR)
By Equity:
1.97% (3.06 EUR)
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +1.64 EUR
Worst trade: -0 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +4.46 EUR
Maximal consecutive loss: -0.27 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AdmiralsGroup-Live3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/USD una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
