Signals / MetaTrader 4 / Very Good 0 Risk EURUSD
SERGIO SEOANE CARRIL

Very Good 0 Risk EURUSD

SERGIO SEOANE CARRIL
0 reviews
Reliability
8 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 4%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
11
Profit Trades:
8 (72.72%)
Loss Trades:
3 (27.27%)
Best trade:
1.64 EUR
Worst trade:
-0.27 EUR
Gross Profit:
6.29 EUR (563 pips)
Gross Loss:
-0.50 EUR (17 pips)
Maximum consecutive wins:
3 (4.46 EUR)
Maximal consecutive profit:
4.46 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.80
Trading activity:
1.36%
Max deposit load:
43.88%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
36 minutes
Recovery Factor:
21.44
Long Trades:
7 (63.64%)
Short Trades:
4 (36.36%)
Profit Factor:
12.58
Expected Payoff:
0.53 EUR
Average Profit:
0.79 EUR
Average Loss:
-0.17 EUR
Maximum consecutive losses:
1 (-0.27 EUR)
Maximal consecutive loss:
-0.27 EUR (1)
Monthly growth:
1.74%
Algo trading:
90%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.08 EUR
Maximal:
0.27 EUR (0.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.18% (0.27 EUR)
By Equity:
1.97% (3.06 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD-Z 7
EURJPY-Z 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD-Z 2
EURJPY-Z 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD-Z 123
EURJPY-Z 423
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1.64 EUR
Worst trade: -0 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +4.46 EUR
Maximal consecutive loss: -0.27 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AdmiralsGroup-Live3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/USD una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
No reviews
2026.01.04 23:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Very Good 0 Risk EURUSD
30 USD per month
4%
0
0
USD
155
EUR
8
90%
11
72%
1%
12.58
0.53
EUR
2%
1:30
Copy

