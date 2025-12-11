SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Very Good 0 Risk EURUSD
SERGIO SEOANE CARRIL

Very Good 0 Risk EURUSD

SERGIO SEOANE CARRIL
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 3%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5
Bénéfice trades:
3 (60.00%)
Perte trades:
2 (40.00%)
Meilleure transaction:
1.64 EUR
Pire transaction:
-0.27 EUR
Bénéfice brut:
4.46 EUR (429 pips)
Perte brute:
-0.35 EUR (15 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (4.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4.46 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.99
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
15.22
Longs trades:
4 (80.00%)
Courts trades:
1 (20.00%)
Facteur de profit:
12.74
Rendement attendu:
0.82 EUR
Bénéfice moyen:
1.49 EUR
Perte moyenne:
-0.18 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.27 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.27 EUR (1)
Croissance mensuelle:
3.26%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 EUR
Maximal:
0.27 EUR (0.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.18% (0.27 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY-Z 4
EURUSD-Z 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY-Z 5
EURUSD-Z 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY-Z 423
EURUSD-Z -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.64 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4.46 EUR
Perte consécutive maximale: -0.27 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/USD una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
Aucun avis
2025.12.11 16:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire