KAUSER AHMED

TIC86070

KAUSER AHMED
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
47 (72.30%)
Perte trades:
18 (27.69%)
Meilleure transaction:
62.84 USD
Pire transaction:
-111.44 USD
Bénéfice brut:
550.12 USD (1 790 850 pips)
Perte brute:
-267.16 USD (1 702 421 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (54.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
136.09 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
96.23%
Charge de dépôt maximale:
2.44%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.54
Longs trades:
61 (93.85%)
Courts trades:
4 (6.15%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
4.35 USD
Bénéfice moyen:
11.70 USD
Perte moyenne:
-14.84 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.44 USD (1)
Croissance mensuelle:
26.31%
Prévision annuelle:
319.23%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
111.44 USD (13.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.26% (111.44 USD)
Par fonds propres:
1.66% (29.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 29
BTCUSD 21
EURUSD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 107
BTCUSD 98
EURUSD 78
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.5K
BTCUSD 85K
EURUSD 792
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.84 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +54.00 USD
Perte consécutive maximale: -10.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.12.05 02:20
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 7% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
80% of trades performed within 8 days. This comprises 3.29% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.