Jin Qin

Not very sharp minded

Jin Qin
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
42 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (25.00%)
En iyi işlem:
52.98 USD
En kötü işlem:
-108.80 USD
Brüt kâr:
655.15 USD (76 534 pips)
Brüt zarar:
-340.11 USD (33 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (42.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.09%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
37 (66.07%)
Satış işlemleri:
19 (33.93%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
5.63 USD
Ortalama kâr:
15.60 USD
Ortalama zarar:
-24.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.82 USD (2)
Aylık büyüme:
-63.93%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
107.70 USD
Maksimum:
208.82 USD (98.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
26.59% (49.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 6
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 344
EURUSD -31
BTCUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
EURUSD -2.8K
BTCUSD 14K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.98 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +42.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.14 × 90
CXMTradingLtd-Real2
10.98 × 783
Exness-Real
13.62 × 78
1：本账户每周会调整一次余额至100美金；

2：跟单注意以100美金的整倍数跟投，切莫重仓，如1000美金跟单的话，最好为5至10倍之间

İnceleme yok
2025.12.04 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
