Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 11 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live26 0.14 × 90 CXMTradingLtd-Real2 10.98 × 783 Exness-Real 13.62 × 78 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou