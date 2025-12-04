SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Not very sharp minded
Jin Qin

Not very sharp minded

Jin Qin
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
42 (75.00%)
Loss Trade:
14 (25.00%)
Best Trade:
52.98 USD
Worst Trade:
-108.80 USD
Profitto lordo:
655.15 USD (76 534 pips)
Perdita lorda:
-340.11 USD (33 641 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (42.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.03%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
37 (66.07%)
Short Trade:
19 (33.93%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
5.63 USD
Profitto medio:
15.60 USD
Perdita media:
-24.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.82 USD (2)
Crescita mensile:
-63.93%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
107.70 USD
Massimale:
208.82 USD (98.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
24.45% (45.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 6
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 344
EURUSD -31
BTCUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
EURUSD -2.8K
BTCUSD 14K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.98 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +42.61 USD
Massima perdita consecutiva: -14.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.14 × 90
CXMTradingLtd-Real2
10.98 × 783
Exness-Real
13.62 × 78
1：本账户每周会调整一次余额至100美金；

2：跟单注意以100美金的整倍数跟投，切莫重仓，如1000美金跟单的话，最好为5至10倍之间

Non ci sono recensioni
2025.12.04 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
