- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
42 (75.00%)
Loss Trade:
14 (25.00%)
Best Trade:
52.98 USD
Worst Trade:
-108.80 USD
Profitto lordo:
655.15 USD (76 534 pips)
Perdita lorda:
-340.11 USD (33 641 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (42.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.03%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
37 (66.07%)
Short Trade:
19 (33.93%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
5.63 USD
Profitto medio:
15.60 USD
Perdita media:
-24.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.82 USD (2)
Crescita mensile:
-63.93%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
107.70 USD
Massimale:
208.82 USD (98.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
24.45% (45.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|6
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|344
|EURUSD
|-31
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|-2.8K
|BTCUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.98 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +42.61 USD
Massima perdita consecutiva: -14.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.14 × 90
|
CXMTradingLtd-Real2
|10.98 × 783
|
Exness-Real
|13.62 × 78
1：本账户每周会调整一次余额至100美金；
2：跟单注意以100美金的整倍数跟投，切莫重仓，如1000美金跟单的话，最好为5至10倍之间
Non ci sono recensioni
