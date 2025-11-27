SinyallerBölümler
A Best Trading
Md Neamul Hassan

A Best Trading

Md Neamul Hassan
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 133%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
430
Kârla kapanan işlemler:
397 (92.32%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (7.67%)
En iyi işlem:
47.26 USD
En kötü işlem:
-131.72 USD
Brüt kâr:
2 077.10 USD (445 614 pips)
Brüt zarar:
-632.43 USD (107 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (393.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
393.79 USD (71)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
51.75%
Maks. mevduat yükü:
3.46%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
428
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
10.01
Alış işlemleri:
268 (62.33%)
Satış işlemleri:
162 (37.67%)
Kâr faktörü:
3.28
Beklenen getiri:
3.36 USD
Ortalama kâr:
5.23 USD
Ortalama zarar:
-19.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-95.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.95 USD (3)
Aylık büyüme:
132.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
144.34 USD (11.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.05% (95.73 USD)
Varlığa göre:
0.08% (2.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 430
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 338K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.26 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 71
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +393.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
51 daha fazla...
💰 Daily some profit and loss 💰 Low DD 💰 Low Risk 💰 Best Profit [Enjoy]

İnceleme yok
2025.11.27 19:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 19:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.