- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
430
Kârla kapanan işlemler:
397 (92.32%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (7.67%)
En iyi işlem:
47.26 USD
En kötü işlem:
-131.72 USD
Brüt kâr:
2 077.10 USD (445 614 pips)
Brüt zarar:
-632.43 USD (107 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (393.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
393.79 USD (71)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
51.75%
Maks. mevduat yükü:
3.46%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
428
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
10.01
Alış işlemleri:
268 (62.33%)
Satış işlemleri:
162 (37.67%)
Kâr faktörü:
3.28
Beklenen getiri:
3.36 USD
Ortalama kâr:
5.23 USD
Ortalama zarar:
-19.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-95.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.95 USD (3)
Aylık büyüme:
132.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
144.34 USD (11.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.05% (95.73 USD)
Varlığa göre:
0.08% (2.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|338K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.26 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 71
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +393.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
İnceleme yok
