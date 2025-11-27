СигналыРазделы
Md Neamul Hassan

A Best Trading

Md Neamul Hassan
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 727%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 266
Прибыльных трейдов:
1 162 (91.78%)
Убыточных трейдов:
104 (8.21%)
Лучший трейд:
76.41 USD
Худший трейд:
-181.84 USD
Общая прибыль:
6 377.41 USD (2 085 034 pips)
Общий убыток:
-2 529.90 USD (704 276 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (393.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
514.13 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
40.60%
Макс. загрузка депозита:
43.81%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
231
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
5.76
Длинных трейдов:
908 (71.72%)
Коротких трейдов:
358 (28.28%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
3.04 USD
Средняя прибыль:
5.49 USD
Средний убыток:
-24.33 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-660.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-660.27 USD (9)
Прирост в месяц:
690.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
667.92 USD (35.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.48% (667.92 USD)
По эквити:
38.29% (1 197.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1255
BTCUSD 10
GBPNZD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.8K
BTCUSD 6
GBPNZD 0
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD 42K
GBPNZD 4
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.41 USD
Худший трейд: -182 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +393.79 USD
Макс. убыток в серии: -660.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 535
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 13
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
еще 83...
💰 Daily some profit and loss 💰 Low DD 💰 Low Risk 💰 Best Profit [Enjoy]

Нет отзывов
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 19:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 19:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.