- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 266
Прибыльных трейдов:
1 162 (91.78%)
Убыточных трейдов:
104 (8.21%)
Лучший трейд:
76.41 USD
Худший трейд:
-181.84 USD
Общая прибыль:
6 377.41 USD (2 085 034 pips)
Общий убыток:
-2 529.90 USD (704 276 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (393.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
514.13 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
40.60%
Макс. загрузка депозита:
43.81%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
231
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
5.76
Длинных трейдов:
908 (71.72%)
Коротких трейдов:
358 (28.28%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
3.04 USD
Средняя прибыль:
5.49 USD
Средний убыток:
-24.33 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-660.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-660.27 USD (9)
Прирост в месяц:
690.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
667.92 USD (35.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.48% (667.92 USD)
По эквити:
38.29% (1 197.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1255
|BTCUSD
|10
|GBPNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.8K
|BTCUSD
|6
|GBPNZD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|42K
|GBPNZD
|4
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.41 USD
Худший трейд: -182 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +393.79 USD
Макс. убыток в серии: -660.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 535
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 13
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
727%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
0%
1 266
91%
41%
2.52
3.04
USD
USD
38%
1:200