- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
430
Profit Trade:
397 (92.32%)
Loss Trade:
33 (7.67%)
Best Trade:
47.26 USD
Worst Trade:
-131.72 USD
Profitto lordo:
2 077.10 USD (445 614 pips)
Perdita lorda:
-632.43 USD (107 562 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (393.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
393.79 USD (71)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
51.75%
Massimo carico di deposito:
3.46%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
428
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
10.01
Long Trade:
268 (62.33%)
Short Trade:
162 (37.67%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
3.36 USD
Profitto medio:
5.23 USD
Perdita media:
-19.16 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-95.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.95 USD (3)
Crescita mensile:
132.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
144.34 USD (11.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.05% (95.73 USD)
Per equità:
0.08% (2.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|338K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.26 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 71
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +393.79 USD
Massima perdita consecutiva: -95.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
51 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
💰 Daily some profit and loss 💰 Low DD 💰 Low Risk 💰 Best Profit [Enjoy]
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
133%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
2
0%
430
92%
52%
3.28
3.36
USD
USD
6%
1:200