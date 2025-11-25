SinyallerBölümler
Erhan Karayigit

The Dominator EA

Erhan Karayigit
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
0%
FxPro-MT5 Live02
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
44 (48.88%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (51.11%)
En iyi işlem:
31.22 USD
En kötü işlem:
-21.95 USD
Brüt kâr:
421.11 USD (5 717 pips)
Brüt zarar:
-403.33 USD (76 197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (33.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.13 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
52 (57.78%)
Satış işlemleri:
38 (42.22%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
9.57 USD
Ortalama zarar:
-8.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-39.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.49 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.76%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.70 USD
Maksimum:
101.84 USD (15.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 39
AUDUSD 14
USDCAD 12
GBPUSD 7
NZDUSD 6
USDCHF 6
USDJPY 5
BITCOIN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 14
AUDUSD -2
USDCAD 11
GBPUSD -3
NZDUSD 7
USDCHF -20
USDJPY 17
BITCOIN -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 238
AUDUSD 200
USDCAD 323
GBPUSD 199
NZDUSD 371
USDCHF -461
USDJPY 219
BITCOIN -72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.22 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.10 × 8172
