İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
44 (48.88%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (51.11%)
En iyi işlem:
31.22 USD
En kötü işlem:
-21.95 USD
Brüt kâr:
421.11 USD (5 717 pips)
Brüt zarar:
-403.33 USD (76 197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (33.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.13 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
52 (57.78%)
Satış işlemleri:
38 (42.22%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
9.57 USD
Ortalama zarar:
-8.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-39.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.49 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.76%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.70 USD
Maksimum:
101.84 USD (15.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|7
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|6
|USDJPY
|5
|BITCOIN
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|-3
|NZDUSD
|7
|USDCHF
|-20
|USDJPY
|17
|BITCOIN
|-7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|238
|AUDUSD
|200
|USDCAD
|323
|GBPUSD
|199
|NZDUSD
|371
|USDCHF
|-461
|USDJPY
|219
|BITCOIN
|-72K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.22 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
