- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
57 (50.44%)
Убыточных трейдов:
56 (49.56%)
Лучший трейд:
88.77 USD
Худший трейд:
-69.85 USD
Общая прибыль:
932.14 USD (12 466 pips)
Общий убыток:
-842.31 USD (79 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (33.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.64 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
10.79%
Макс. загрузка депозита:
31.04%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
71 (62.83%)
Коротких трейдов:
42 (37.17%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
16.35 USD
Средний убыток:
-15.04 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-39.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.82 USD (3)
Прирост в месяц:
11.71%
Годовой прогноз:
142.10%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.70 USD
Максимальная:
130.85 USD (17.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.45% (101.52 USD)
По эквити:
2.56% (26.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|52
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|12
|GOLD
|8
|GBPUSD
|7
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|6
|USDJPY
|6
|BITCOIN
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|19
|AUDUSD
|-12
|USDCAD
|11
|GOLD
|64
|GBPUSD
|-3
|NZDUSD
|7
|USDCHF
|-20
|USDJPY
|31
|BITCOIN
|-7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|581
|AUDUSD
|140
|USDCAD
|323
|GOLD
|2.9K
|GBPUSD
|199
|NZDUSD
|371
|USDCHF
|-461
|USDJPY
|344
|BITCOIN
|-72K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +88.77 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +33.13 USD
Макс. убыток в серии: -39.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 4
|
FxPro-MT5
|6.02 × 12393
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
37
69%
113
50%
11%
1.10
0.79
USD
USD
10%
1:200