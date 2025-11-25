СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / The Dominator EA
Erhan Karayigit

The Dominator EA

Erhan Karayigit
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
FxPro-MT5 Live02
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
57 (50.44%)
Убыточных трейдов:
56 (49.56%)
Лучший трейд:
88.77 USD
Худший трейд:
-69.85 USD
Общая прибыль:
932.14 USD (12 466 pips)
Общий убыток:
-842.31 USD (79 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (33.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.64 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
10.79%
Макс. загрузка депозита:
31.04%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
71 (62.83%)
Коротких трейдов:
42 (37.17%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
16.35 USD
Средний убыток:
-15.04 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-39.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.82 USD (3)
Прирост в месяц:
11.71%
Годовой прогноз:
142.10%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.70 USD
Максимальная:
130.85 USD (17.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.45% (101.52 USD)
По эквити:
2.56% (26.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 52
AUDUSD 15
USDCAD 12
GOLD 8
GBPUSD 7
NZDUSD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
BITCOIN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 19
AUDUSD -12
USDCAD 11
GOLD 64
GBPUSD -3
NZDUSD 7
USDCHF -20
USDJPY 31
BITCOIN -7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 581
AUDUSD 140
USDCAD 323
GOLD 2.9K
GBPUSD 199
NZDUSD 371
USDCHF -461
USDJPY 344
BITCOIN -72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +88.77 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +33.13 USD
Макс. убыток в серии: -39.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.02 × 12393
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.88% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Dominator EA
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
1K
USD
37
69%
113
50%
11%
1.10
0.79
USD
10%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.