Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro 6.00 × 4 FxPro-MT5 6.02 × 12393 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика