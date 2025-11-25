SignauxSections
Erhan Karayigit

The Dominator EA

0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
0%
FxPro-MT5 Live02
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
44 (48.88%)
Perte trades:
46 (51.11%)
Meilleure transaction:
31.22 USD
Pire transaction:
-21.95 USD
Bénéfice brut:
421.11 USD (5 717 pips)
Perte brute:
-403.33 USD (76 197 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (33.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
99.13 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
52 (57.78%)
Courts trades:
38 (42.22%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
9.57 USD
Perte moyenne:
-8.77 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-39.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-50.49 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.76%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.70 USD
Maximal:
101.84 USD (15.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 39
AUDUSD 14
USDCAD 12
GBPUSD 7
NZDUSD 6
USDCHF 6
USDJPY 5
BITCOIN 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 14
AUDUSD -2
USDCAD 11
GBPUSD -3
NZDUSD 7
USDCHF -20
USDJPY 17
BITCOIN -7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 238
AUDUSD 200
USDCAD 323
GBPUSD 199
NZDUSD 371
USDCHF -461
USDJPY 219
BITCOIN -72K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.22 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +33.13 USD
Perte consécutive maximale: -39.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.10 × 8172
Aucun avis
