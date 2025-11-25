- Crescita
Trade:
90
Profit Trade:
44 (48.88%)
Loss Trade:
46 (51.11%)
Best Trade:
31.22 USD
Worst Trade:
-21.95 USD
Profitto lordo:
421.11 USD (5 717 pips)
Perdita lorda:
-403.33 USD (76 197 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (33.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
52 (57.78%)
Short Trade:
38 (42.22%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
9.57 USD
Perdita media:
-8.77 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-39.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.49 USD (3)
Crescita mensile:
-0.76%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.70 USD
Massimale:
101.84 USD (15.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|7
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|6
|USDJPY
|5
|BITCOIN
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|-3
|NZDUSD
|7
|USDCHF
|-20
|USDJPY
|17
|BITCOIN
|-7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|238
|AUDUSD
|200
|USDCAD
|323
|GBPUSD
|199
|NZDUSD
|371
|USDCHF
|-461
|USDJPY
|219
|BITCOIN
|-72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.22 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.13 USD
Massima perdita consecutiva: -39.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-Pro
|6.00 × 4
FxPro-MT5
|6.10 × 8172
