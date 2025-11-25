SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The Dominator EA
Erhan Karayigit

The Dominator EA

Erhan Karayigit
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
0%
FxPro-MT5 Live02
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
44 (48.88%)
Loss Trade:
46 (51.11%)
Best Trade:
31.22 USD
Worst Trade:
-21.95 USD
Profitto lordo:
421.11 USD (5 717 pips)
Perdita lorda:
-403.33 USD (76 197 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (33.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
52 (57.78%)
Short Trade:
38 (42.22%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
9.57 USD
Perdita media:
-8.77 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-39.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.49 USD (3)
Crescita mensile:
-0.76%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.70 USD
Massimale:
101.84 USD (15.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 39
AUDUSD 14
USDCAD 12
GBPUSD 7
NZDUSD 6
USDCHF 6
USDJPY 5
BITCOIN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 14
AUDUSD -2
USDCAD 11
GBPUSD -3
NZDUSD 7
USDCHF -20
USDJPY 17
BITCOIN -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 238
AUDUSD 200
USDCAD 323
GBPUSD 199
NZDUSD 371
USDCHF -461
USDJPY 219
BITCOIN -72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.22 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.13 USD
Massima perdita consecutiva: -39.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.10 × 8172
Non ci sono recensioni
