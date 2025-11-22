SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / West Way AI
Armen Khachatryan

West Way AI

Armen Khachatryan
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
111 (64.91%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (35.09%)
En iyi işlem:
521.97 USD
En kötü işlem:
-288.83 USD
Brüt kâr:
15 119.83 USD (7 998 pips)
Brüt zarar:
-5 172.87 USD (2 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (2 609.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 609.87 USD (15)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
9.00
Alış işlemleri:
101 (59.06%)
Satış işlemleri:
70 (40.94%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
58.17 USD
Ortalama kâr:
136.21 USD
Ortalama zarar:
-86.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-54.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 105.61 USD (6)
Aylık büyüme:
20.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
152.11 USD
Maksimum:
1 105.61 USD (4.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 92
EURCAD 24
EURSGD 18
EURAUD 15
GBPAUD 11
XAUUSD 5
AUDCAD 3
USDCAD 2
GBPUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 4.6K
EURCAD 724
EURSGD 916
EURAUD 542
GBPAUD 387
XAUUSD 2.2K
AUDCAD 413
USDCAD 68
GBPUSD 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 2.7K
EURCAD 535
EURSGD 656
EURAUD 617
GBPAUD 332
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 130
USDCAD 46
GBPUSD 39
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +521.97 USD
En kötü işlem: -289 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 609.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.48 × 95
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.63 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.16 × 655
ICMarketsSC-Live26
1.17 × 1905
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 421
ICMarketsSC-Live18
1.31 × 109
ICMarketsSC-Live23
1.33 × 301
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
60 daha fazla...
2025.11.22 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
