- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
111 (64.91%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (35.09%)
En iyi işlem:
521.97 USD
En kötü işlem:
-288.83 USD
Brüt kâr:
15 119.83 USD (7 998 pips)
Brüt zarar:
-5 172.87 USD (2 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (2 609.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 609.87 USD (15)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
9.00
Alış işlemleri:
101 (59.06%)
Satış işlemleri:
70 (40.94%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
58.17 USD
Ortalama kâr:
136.21 USD
Ortalama zarar:
-86.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-54.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 105.61 USD (6)
Aylık büyüme:
20.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
152.11 USD
Maksimum:
1 105.61 USD (4.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|92
|EURCAD
|24
|EURSGD
|18
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|11
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|4.6K
|EURCAD
|724
|EURSGD
|916
|EURAUD
|542
|GBPAUD
|387
|XAUUSD
|2.2K
|AUDCAD
|413
|USDCAD
|68
|GBPUSD
|36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|2.7K
|EURCAD
|535
|EURSGD
|656
|EURAUD
|617
|GBPAUD
|332
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|130
|USDCAD
|46
|GBPUSD
|39
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +521.97 USD
En kötü işlem: -289 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 609.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.48 × 95
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.63 × 19
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.16 × 655
|
ICMarketsSC-Live26
|1.17 × 1905
|
ICMarketsSC-Live24
|1.25 × 421
|
ICMarketsSC-Live18
|1.31 × 109
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 301
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
