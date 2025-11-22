SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / West Way AI
Armen Khachatryan

West Way AI

Armen Khachatryan
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
111 (64.91%)
Perte trades:
60 (35.09%)
Meilleure transaction:
521.97 USD
Pire transaction:
-288.83 USD
Bénéfice brut:
15 119.83 USD (7 998 pips)
Perte brute:
-5 172.87 USD (2 104 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (2 609.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 609.87 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
9.00
Longs trades:
101 (59.06%)
Courts trades:
70 (40.94%)
Facteur de profit:
2.92
Rendement attendu:
58.17 USD
Bénéfice moyen:
136.21 USD
Perte moyenne:
-86.21 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-54.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 105.61 USD (6)
Croissance mensuelle:
20.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
152.11 USD
Maximal:
1 105.61 USD (4.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 92
EURCAD 24
EURSGD 18
EURAUD 15
GBPAUD 11
XAUUSD 5
AUDCAD 3
USDCAD 2
GBPUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 4.6K
EURCAD 724
EURSGD 916
EURAUD 542
GBPAUD 387
XAUUSD 2.2K
AUDCAD 413
USDCAD 68
GBPUSD 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 2.7K
EURCAD 535
EURSGD 656
EURAUD 617
GBPAUD 332
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 130
USDCAD 46
GBPUSD 39
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +521.97 USD
Pire transaction: -289 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +2 609.87 USD
Perte consécutive maximale: -54.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.48 × 95
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.63 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.16 × 655
ICMarketsSC-Live26
1.17 × 1905
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 421
ICMarketsSC-Live18
1.31 × 109
ICMarketsSC-Live23
1.33 × 301
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
60 plus...
Aucun avis
2025.11.22 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
