Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3 0.00 × 7 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 Exness-Real14 0.06 × 48 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live02 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarketsSC-Live12 0.34 × 102 ICMarketsSC-Live27 0.48 × 95 FPMarkets-Live2 0.50 × 20 OrbexGlobal-Live 0.63 × 19 Tickmill-Live05 0.76 × 50 FusionMarkets-Demo 1.00 × 19 ICMarketsSC-Live31 1.00 × 1 RoboForex-ECN-2 1.16 × 655 ICMarketsSC-Live26 1.17 × 1905 ICMarketsSC-Live24 1.25 × 421 ICMarketsSC-Live18 1.31 × 109 ICMarketsSC-Live23 1.33 × 301 ICMarketsSC-Live04 1.36 × 14 Exness-Real17 1.37 × 141 ICMarkets-Live22 1.38 × 34 60 plus...