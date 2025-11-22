SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / West Way AI
Armen Khachatryan

West Way AI

Armen Khachatryan
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
111 (64.91%)
Loss Trade:
60 (35.09%)
Best Trade:
521.97 USD
Worst Trade:
-288.83 USD
Profitto lordo:
15 119.83 USD (7 998 pips)
Perdita lorda:
-5 172.87 USD (2 104 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (2 609.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 609.87 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
9.00
Long Trade:
101 (59.06%)
Short Trade:
70 (40.94%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
58.17 USD
Profitto medio:
136.21 USD
Perdita media:
-86.21 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-54.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 105.61 USD (6)
Crescita mensile:
20.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.11 USD
Massimale:
1 105.61 USD (4.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 92
EURCAD 24
EURSGD 18
EURAUD 15
GBPAUD 11
XAUUSD 5
AUDCAD 3
USDCAD 2
GBPUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 4.6K
EURCAD 724
EURSGD 916
EURAUD 542
GBPAUD 387
XAUUSD 2.2K
AUDCAD 413
USDCAD 68
GBPUSD 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 2.7K
EURCAD 535
EURSGD 656
EURAUD 617
GBPAUD 332
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 130
USDCAD 46
GBPUSD 39
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +521.97 USD
Worst Trade: -289 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 609.87 USD
Massima perdita consecutiva: -54.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.48 × 95
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.63 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.16 × 655
ICMarketsSC-Live26
1.17 × 1905
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 421
ICMarketsSC-Live18
1.31 × 109
ICMarketsSC-Live23
1.33 × 301
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
60 più
Non ci sono recensioni
2025.11.22 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
