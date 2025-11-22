- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
111 (64.91%)
Loss Trade:
60 (35.09%)
Best Trade:
521.97 USD
Worst Trade:
-288.83 USD
Profitto lordo:
15 119.83 USD (7 998 pips)
Perdita lorda:
-5 172.87 USD (2 104 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (2 609.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 609.87 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
9.00
Long Trade:
101 (59.06%)
Short Trade:
70 (40.94%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
58.17 USD
Profitto medio:
136.21 USD
Perdita media:
-86.21 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-54.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 105.61 USD (6)
Crescita mensile:
20.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.11 USD
Massimale:
1 105.61 USD (4.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|92
|EURCAD
|24
|EURSGD
|18
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|11
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|4.6K
|EURCAD
|724
|EURSGD
|916
|EURAUD
|542
|GBPAUD
|387
|XAUUSD
|2.2K
|AUDCAD
|413
|USDCAD
|68
|GBPUSD
|36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|2.7K
|EURCAD
|535
|EURSGD
|656
|EURAUD
|617
|GBPAUD
|332
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|130
|USDCAD
|46
|GBPUSD
|39
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +521.97 USD
Worst Trade: -289 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 609.87 USD
Massima perdita consecutiva: -54.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.48 × 95
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.63 × 19
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.16 × 655
|
ICMarketsSC-Live26
|1.17 × 1905
|
ICMarketsSC-Live24
|1.25 × 421
|
ICMarketsSC-Live18
|1.31 × 109
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 301
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
