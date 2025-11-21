SinyallerBölümler
Grace77
Ignasius Bayu Purnomo

Grace77

Ignasius Bayu Purnomo
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
43 (36.75%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (63.25%)
En iyi işlem:
287.63 USD
En kötü işlem:
-446.90 USD
Brüt kâr:
1 488.87 USD (223 984 pips)
Brüt zarar:
-1 613.58 USD (505 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (574.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
574.66 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.50%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
101 (86.32%)
Satış işlemleri:
16 (13.68%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
34.62 USD
Ortalama zarar:
-21.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-164.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-501.86 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
756.40 USD
Maksimum:
780.40 USD (1054.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 76
NQ100.R 22
USDJPY_MRG 7
CL.R 3
GBPUSD_MRG 3
AUDJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
NZDJPY_MRG 1
USDCHF_MRG 1
AUDCAD_MRG 1
GBPJPY_MRG 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD
XAUUSD_MRG 521
NQ100.R -668
USDJPY_MRG -17
CL.R 50
GBPUSD_MRG -4
AUDJPY_MRG -3
CHFJPY_MRG -1
NZDJPY_MRG -2
USDCHF_MRG -3
AUDCAD_MRG -2
GBPJPY_MRG 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips
XAUUSD_MRG 54K
NQ100.R -334K
USDJPY_MRG -715
CL.R 388
GBPUSD_MRG -393
AUDJPY_MRG -421
CHFJPY_MRG -148
NZDJPY_MRG -310
USDCHF_MRG -292
AUDCAD_MRG -319
GBPJPY_MRG 792
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +287.63 USD
En kötü işlem: -447 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +574.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -164.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signal
İnceleme yok
2025.11.21 01:31
Trading operations on the account were performed for only 42 days. This comprises 8.42% of days out of the 499 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.01% of days out of the 499 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Grace77
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
1.2K
USD
72
58%
117
36%
100%
0.92
-1.07
USD
0%
1:500
Kopyala

