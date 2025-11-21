SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Grace77
Ignasius Bayu Purnomo

Grace77

Ignasius Bayu Purnomo
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
43 (36.75%)
Loss Trade:
74 (63.25%)
Best Trade:
287.63 USD
Worst Trade:
-446.90 USD
Profitto lordo:
1 488.87 USD (223 984 pips)
Perdita lorda:
-1 613.58 USD (505 498 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (574.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
574.66 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
101 (86.32%)
Short Trade:
16 (13.68%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.07 USD
Profitto medio:
34.62 USD
Perdita media:
-21.81 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-164.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-501.86 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
756.40 USD
Massimale:
780.40 USD (1054.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 76
NQ100.R 22
USDJPY_MRG 7
CL.R 3
GBPUSD_MRG 3
AUDJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
NZDJPY_MRG 1
USDCHF_MRG 1
AUDCAD_MRG 1
GBPJPY_MRG 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 521
NQ100.R -668
USDJPY_MRG -17
CL.R 50
GBPUSD_MRG -4
AUDJPY_MRG -3
CHFJPY_MRG -1
NZDJPY_MRG -2
USDCHF_MRG -3
AUDCAD_MRG -2
GBPJPY_MRG 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 54K
NQ100.R -334K
USDJPY_MRG -715
CL.R 388
GBPUSD_MRG -393
AUDJPY_MRG -421
CHFJPY_MRG -148
NZDJPY_MRG -310
USDCHF_MRG -292
AUDCAD_MRG -319
GBPJPY_MRG 792
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +287.63 USD
Worst Trade: -447 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +574.66 USD
Massima perdita consecutiva: -164.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signal
Non ci sono recensioni
2025.11.21 01:31
Trading operations on the account were performed for only 42 days. This comprises 8.42% of days out of the 499 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.01% of days out of the 499 days of the signal's entire lifetime.
