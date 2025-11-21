SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Grace77
Ignasius Bayu Purnomo

Grace77

Ignasius Bayu Purnomo
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
117
Bénéfice trades:
43 (36.75%)
Perte trades:
74 (63.25%)
Meilleure transaction:
287.63 USD
Pire transaction:
-446.90 USD
Bénéfice brut:
1 488.87 USD (223 984 pips)
Perte brute:
-1 613.58 USD (505 498 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (574.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
574.66 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.50%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
101 (86.32%)
Courts trades:
16 (13.68%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-1.07 USD
Bénéfice moyen:
34.62 USD
Perte moyenne:
-21.81 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-164.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-501.86 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
756.40 USD
Maximal:
780.40 USD (1054.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 76
NQ100.R 22
USDJPY_MRG 7
CL.R 3
GBPUSD_MRG 3
AUDJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
NZDJPY_MRG 1
USDCHF_MRG 1
AUDCAD_MRG 1
GBPJPY_MRG 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 521
NQ100.R -668
USDJPY_MRG -17
CL.R 50
GBPUSD_MRG -4
AUDJPY_MRG -3
CHFJPY_MRG -1
NZDJPY_MRG -2
USDCHF_MRG -3
AUDCAD_MRG -2
GBPJPY_MRG 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 54K
NQ100.R -334K
USDJPY_MRG -715
CL.R 388
GBPUSD_MRG -393
AUDJPY_MRG -421
CHFJPY_MRG -148
NZDJPY_MRG -310
USDCHF_MRG -292
AUDCAD_MRG -319
GBPJPY_MRG 792
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +287.63 USD
Pire transaction: -447 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +574.66 USD
Perte consécutive maximale: -164.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal
Aucun avis
2025.11.21 01:31
Trading operations on the account were performed for only 42 days. This comprises 8.42% of days out of the 499 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.01% of days out of the 499 days of the signal's entire lifetime.
