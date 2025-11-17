- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
89 (52.66%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (47.34%)
En iyi işlem:
320.71 USD
En kötü işlem:
-288.54 USD
Brüt kâr:
4 856.62 USD (301 202 pips)
Brüt zarar:
-3 096.05 USD (181 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (950.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
950.89 USD (15)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.29%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
136 (80.47%)
Satış işlemleri:
33 (19.53%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
10.42 USD
Ortalama kâr:
54.57 USD
Ortalama zarar:
-38.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-676.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-897.07 USD (5)
Aylık büyüme:
53.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
307.55 USD
Maksimum:
962.93 USD (68.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.53% (962.93 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|XAUJPY
|35
|EURUSD
|21
|USDJPY
|13
|CADJPY
|11
|GBPJPY
|9
|EURJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|XAUJPY
|440
|EURUSD
|-29
|USDJPY
|-40
|CADJPY
|-1
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|82K
|XAUJPY
|43K
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-3.2K
|CADJPY
|-68
|GBPJPY
|-367
|EURJPY
|82
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +320.71 USD
En kötü işlem: -289 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +950.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -676.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.31 × 2321
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 35
|
ICMarketsSC-Live19
|0.58 × 98
|
ICMarketsSC-Live08
|0.73 × 202
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1223
|
ICMarketsSC-Live11
|1.21 × 742
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 83
|
ICMarketsSC-Live05
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|1.28 × 1062
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.13 × 421
