You Ming Xing

MTS highrisk

You Ming Xing
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 256%
ICMarketsSC-Live11
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
89 (52.66%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (47.34%)
En iyi işlem:
320.71 USD
En kötü işlem:
-288.54 USD
Brüt kâr:
4 856.62 USD (301 202 pips)
Brüt zarar:
-3 096.05 USD (181 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (950.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
950.89 USD (15)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.29%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
136 (80.47%)
Satış işlemleri:
33 (19.53%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
10.42 USD
Ortalama kâr:
54.57 USD
Ortalama zarar:
-38.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-676.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-897.07 USD (5)
Aylık büyüme:
53.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
307.55 USD
Maksimum:
962.93 USD (68.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.53% (962.93 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 77
XAUJPY 35
EURUSD 21
USDJPY 13
CADJPY 11
GBPJPY 9
EURJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
XAUJPY 440
EURUSD -29
USDJPY -40
CADJPY -1
GBPJPY 3
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 82K
XAUJPY 43K
EURUSD -1.2K
USDJPY -3.2K
CADJPY -68
GBPJPY -367
EURJPY 82
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +320.71 USD
En kötü işlem: -289 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +950.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -676.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live31
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live19
0.58 × 98
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1223
ICMarketsSC-Live11
1.21 × 742
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
ICMarketsSC-Live05
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.28 × 1062
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 8
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.13 × 421
43 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 17:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.