Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 TurnkeyGlobal-Demo 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.25 × 4 ForexTimeFXTM-ECN 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live06 0.31 × 2321 ICMarketsSC-Live31 0.45 × 11 ICMarketsSC-Live09 0.46 × 35 ICMarketsSC-Live19 0.58 × 98 ICMarketsSC-Live08 0.73 × 202 VantageInternational-Live 4 1.00 × 5 ICMarketsSC-Live04 1.15 × 1223 ICMarketsSC-Live11 1.21 × 742 ICMarketsSC-Live23 1.23 × 83 ICMarketsSC-Live05 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live07 1.28 × 1062 ICMarketsSC-Live20 1.34 × 65 Axi-US06-Live 1.56 × 16 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarketsSC-Live12 2.00 × 8 ICMarkets-Live19 2.00 × 1 Pepperstone-Edge01 2.13 × 421 43 daha fazla...