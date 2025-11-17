SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MTS highrisk
You Ming Xing

MTS highrisk

You Ming Xing
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 59 USD par mois
croissance depuis 2025 256%
ICMarketsSC-Live11
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
169
Bénéfice trades:
89 (52.66%)
Perte trades:
80 (47.34%)
Meilleure transaction:
320.71 USD
Pire transaction:
-288.54 USD
Bénéfice brut:
4 856.62 USD (301 202 pips)
Perte brute:
-3 096.05 USD (181 597 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (950.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
950.89 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.83
Longs trades:
136 (80.47%)
Courts trades:
33 (19.53%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
10.42 USD
Bénéfice moyen:
54.57 USD
Perte moyenne:
-38.70 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-676.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-897.07 USD (5)
Croissance mensuelle:
53.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
307.55 USD
Maximal:
962.93 USD (68.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.53% (962.93 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 77
XAUJPY 35
EURUSD 21
USDJPY 13
CADJPY 11
GBPJPY 9
EURJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
XAUJPY 440
EURUSD -29
USDJPY -40
CADJPY -1
GBPJPY 3
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
XAUJPY 43K
EURUSD -1.2K
USDJPY -3.2K
CADJPY -68
GBPJPY -367
EURJPY 82
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +320.71 USD
Pire transaction: -289 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +950.89 USD
Perte consécutive maximale: -676.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live31
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live19
0.58 × 98
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1223
ICMarketsSC-Live11
1.21 × 742
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
ICMarketsSC-Live05
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.28 × 1062
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 8
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.13 × 421
43 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 17:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MTS highrisk
59 USD par mois
256%
0
0
USD
2.7K
USD
7
100%
169
52%
100%
1.56
10.42
USD
52%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.