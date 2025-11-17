- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
89 (52.66%)
Loss Trade:
80 (47.34%)
Best Trade:
320.71 USD
Worst Trade:
-288.54 USD
Profitto lordo:
4 856.62 USD (301 202 pips)
Perdita lorda:
-3 096.05 USD (181 597 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (950.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
950.89 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
136 (80.47%)
Short Trade:
33 (19.53%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
10.42 USD
Profitto medio:
54.57 USD
Perdita media:
-38.70 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-676.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-897.07 USD (5)
Crescita mensile:
53.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
307.55 USD
Massimale:
962.93 USD (68.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.53% (962.93 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|XAUJPY
|35
|EURUSD
|21
|USDJPY
|13
|CADJPY
|11
|GBPJPY
|9
|EURJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|XAUJPY
|440
|EURUSD
|-29
|USDJPY
|-40
|CADJPY
|-1
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|82K
|XAUJPY
|43K
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-3.2K
|CADJPY
|-68
|GBPJPY
|-367
|EURJPY
|82
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +320.71 USD
Worst Trade: -289 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +950.89 USD
Massima perdita consecutiva: -676.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.31 × 2321
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 35
|
ICMarketsSC-Live19
|0.58 × 98
|
ICMarketsSC-Live08
|0.73 × 202
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1223
|
ICMarketsSC-Live11
|1.21 × 742
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 83
|
ICMarketsSC-Live05
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|1.28 × 1062
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.13 × 421
