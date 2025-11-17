SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MTS highrisk
You Ming Xing

MTS highrisk

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 59 USD al mese
crescita dal 2025 256%
ICMarketsSC-Live11
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
89 (52.66%)
Loss Trade:
80 (47.34%)
Best Trade:
320.71 USD
Worst Trade:
-288.54 USD
Profitto lordo:
4 856.62 USD (301 202 pips)
Perdita lorda:
-3 096.05 USD (181 597 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (950.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
950.89 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
136 (80.47%)
Short Trade:
33 (19.53%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
10.42 USD
Profitto medio:
54.57 USD
Perdita media:
-38.70 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-676.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-897.07 USD (5)
Crescita mensile:
53.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
307.55 USD
Massimale:
962.93 USD (68.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.53% (962.93 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 77
XAUJPY 35
EURUSD 21
USDJPY 13
CADJPY 11
GBPJPY 9
EURJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
XAUJPY 440
EURUSD -29
USDJPY -40
CADJPY -1
GBPJPY 3
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 82K
XAUJPY 43K
EURUSD -1.2K
USDJPY -3.2K
CADJPY -68
GBPJPY -367
EURJPY 82
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +320.71 USD
Worst Trade: -289 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +950.89 USD
Massima perdita consecutiva: -676.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live31
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live19
0.58 × 98
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1223
ICMarketsSC-Live11
1.21 × 742
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
ICMarketsSC-Live05
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.28 × 1062
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 8
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.13 × 421
43 più
Non ci sono recensioni
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 17:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
