SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR
OSMOSE

IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR

OSMOSE
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
31 (93.93%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.06%)
En iyi işlem:
73.66 EUR
En kötü işlem:
-297.35 EUR
Brüt kâr:
254.75 EUR (2 580 pips)
Brüt zarar:
-298.38 EUR (2 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (186.49 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
186.49 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
0.21%
Maks. mevduat yükü:
20.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
22 (66.67%)
Satış işlemleri:
11 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.32 EUR
Ortalama kâr:
8.22 EUR
Ortalama zarar:
-149.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-297.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-297.35 EUR (1)
Aylık büyüme:
-6.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.12 EUR
Maksimum:
297.35 EUR (36.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.65% (297.35 EUR)
Varlığa göre:
31.76% (238.18 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -50
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 283
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.66 EUR
En kötü işlem: -297 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +186.49 EUR
Maksimum ardışık zarar: -297.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
VantageInternational-Live 10
3.00 × 1
TickmillUK-Live
6.59 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.87 × 39
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.86 × 66
Exness-MT5Real6
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
10.04 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
12.15 × 189
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
19.25 × 32
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR is a scalping EA on the M5 timeframe. It operates from 9am to 8pm.
İnceleme yok
2025.12.01 09:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 08:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 11:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
Share of trading days is too low
2025.11.17 09:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 09:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 08:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 08:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 13:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 13:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
