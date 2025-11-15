SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR
OSMOSE

IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR

OSMOSE
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
31 (93.93%)
Perte trades:
2 (6.06%)
Meilleure transaction:
73.66 EUR
Pire transaction:
-297.35 EUR
Bénéfice brut:
254.75 EUR (2 580 pips)
Perte brute:
-298.38 EUR (2 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (186.49 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
186.49 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
0.21%
Charge de dépôt maximale:
20.44%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
22 (66.67%)
Courts trades:
11 (33.33%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-1.32 EUR
Bénéfice moyen:
8.22 EUR
Perte moyenne:
-149.19 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-297.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-297.35 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-6.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
230.12 EUR
Maximal:
297.35 EUR (36.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.65% (297.35 EUR)
Par fonds propres:
31.76% (238.18 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -50
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 283
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.66 EUR
Pire transaction: -297 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +186.49 EUR
Perte consécutive maximale: -297.35 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
VantageInternational-Live 10
3.00 × 1
TickmillUK-Live
6.59 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.87 × 39
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.86 × 66
Exness-MT5Real6
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
10.04 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
12.15 × 189
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
19.25 × 32
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR is a scalping EA on the M5 timeframe. It operates from 9am to 8pm.
Aucun avis
2025.12.01 09:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 08:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 11:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
Share of trading days is too low
2025.11.17 09:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 09:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 08:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 08:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 13:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 13:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
639
EUR
3
100%
33
93%
0%
0.85
-1.32
EUR
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.