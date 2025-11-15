СигналыРазделы
IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR
OSMOSE

IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR

OSMOSE
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -43%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
74 (89.15%)
Убыточных трейдов:
9 (10.84%)
Лучший трейд:
73.66 EUR
Худший трейд:
-297.35 EUR
Общая прибыль:
533.63 EUR (4 898 pips)
Общий убыток:
-767.29 EUR (6 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (225.51 EUR)
Макс. прибыль в серии:
225.51 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
1.28%
Макс. загрузка депозита:
23.20%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
45 (54.22%)
Коротких трейдов:
38 (45.78%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-2.82 EUR
Средняя прибыль:
7.21 EUR
Средний убыток:
-85.25 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.83 EUR)
Макс. убыток в серии:
-297.35 EUR (1)
Прирост в месяц:
-44.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
243.86 EUR
Максимальная:
457.80 EUR (47.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.03% (457.80 EUR)
По эквити:
31.76% (238.18 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -266
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.66 EUR
Худший трейд: -297 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +225.51 EUR
Макс. убыток в серии: -3.83 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR is a scalping EA on the M5 timeframe. 

You can start copying the signal with a minimum investment of $100. The lot size will be automatically adjusted based on your balance.

It increments by 0.01 lots for every $50.

It operates with a pending BUY order and a pending SELL order. It has a stop-loss (SL) of -20 points.

It is not active during high and medium news periods.

It operates from 9:00 AM to 8:00 PM (IC Trading broker time).

It is advisable to withdraw your profits regularly.


Нет отзывов
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 13:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 13:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 09:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 08:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 11:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
Share of trading days is too low
2025.11.17 09:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 09:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 08:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 08:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 13:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 13:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
