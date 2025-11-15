SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR
OSMOSE

IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR

OSMOSE
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
31 (93.93%)
Loss Trade:
2 (6.06%)
Best Trade:
73.66 EUR
Worst Trade:
-297.35 EUR
Profitto lordo:
254.75 EUR (2 580 pips)
Perdita lorda:
-298.38 EUR (2 297 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (186.49 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
186.49 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
0.21%
Massimo carico di deposito:
20.44%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
22 (66.67%)
Short Trade:
11 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.32 EUR
Profitto medio:
8.22 EUR
Perdita media:
-149.19 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-297.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-297.35 EUR (1)
Crescita mensile:
-6.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.12 EUR
Massimale:
297.35 EUR (36.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.65% (297.35 EUR)
Per equità:
31.76% (238.18 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -50
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 283
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.66 EUR
Worst Trade: -297 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +186.49 EUR
Massima perdita consecutiva: -297.35 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
VantageInternational-Live 10
3.00 × 1
TickmillUK-Live
6.59 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.87 × 39
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.86 × 66
Exness-MT5Real6
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
10.04 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
12.15 × 189
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
19.25 × 32
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR is a scalping EA on the M5 timeframe. It operates from 9am to 8pm.
Non ci sono recensioni
2025.12.01 09:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 08:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 11:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
Share of trading days is too low
2025.11.17 09:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 09:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 08:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 08:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 13:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 13:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR
30USD al mese
-7%
0
0
USD
639
EUR
3
100%
33
93%
0%
0.85
-1.32
EUR
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.