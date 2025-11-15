- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
31 (93.93%)
Loss Trade:
2 (6.06%)
Best Trade:
73.66 EUR
Worst Trade:
-297.35 EUR
Profitto lordo:
254.75 EUR (2 580 pips)
Perdita lorda:
-298.38 EUR (2 297 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (186.49 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
186.49 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
0.21%
Massimo carico di deposito:
20.44%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
22 (66.67%)
Short Trade:
11 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.32 EUR
Profitto medio:
8.22 EUR
Perdita media:
-149.19 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-297.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-297.35 EUR (1)
Crescita mensile:
-6.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.12 EUR
Massimale:
297.35 EUR (36.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.65% (297.35 EUR)
Per equità:
31.76% (238.18 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-50
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|283
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
VantageInternational-Live 10
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|6.59 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.87 × 39
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.86 × 66
|
Exness-MT5Real6
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.04 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.15 × 189
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|19.25 × 32
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
IROQUOIS XAUUSD M5 750 EUR is a scalping EA on the M5 timeframe. It operates from 9am to 8pm.
