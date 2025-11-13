SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Index SP 500
Igor Loza

Index SP 500

Igor Loza
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
46 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (33.33%)
En iyi işlem:
169.57 USD
En kötü işlem:
-93.14 USD
Brüt kâr:
537.20 USD (5 611 pips)
Brüt zarar:
-439.17 USD (6 913 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (248.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
248.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.98%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
37 (53.62%)
Satış işlemleri:
32 (46.38%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
11.68 USD
Ortalama zarar:
-19.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-161.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-161.52 USD (3)
Aylık büyüme:
2.12%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.76 USD
Maksimum:
161.52 USD (3.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.52% (144.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 42
ESCash 15
USDJPY 9
USDCAD 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 148
ESCash 38
USDJPY -82
USDCAD 0
GBPUSD 0
EURUSD -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 979
ESCash 795
USDJPY -2.4K
USDCAD -35
GBPUSD 48
EURUSD -679
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +169.57 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +248.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.47 × 30964
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.57 × 7936
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.63 × 539
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 298
Exness-Real9
0.86 × 311
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
34 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.13 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.