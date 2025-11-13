- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
46 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (33.33%)
En iyi işlem:
169.57 USD
En kötü işlem:
-93.14 USD
Brüt kâr:
537.20 USD (5 611 pips)
Brüt zarar:
-439.17 USD (6 913 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (248.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
248.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.98%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
37 (53.62%)
Satış işlemleri:
32 (46.38%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
11.68 USD
Ortalama zarar:
-19.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-161.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-161.52 USD (3)
Aylık büyüme:
2.12%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.76 USD
Maksimum:
161.52 USD (3.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.52% (144.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|42
|ESCash
|15
|USDJPY
|9
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|148
|ESCash
|38
|USDJPY
|-82
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|979
|ESCash
|795
|USDJPY
|-2.4K
|USDCAD
|-35
|GBPUSD
|48
|EURUSD
|-679
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +169.57 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +248.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.47 × 30964
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.57 × 7936
|
DooFintech-Live 5
|0.59 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.63 × 539
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.84 × 298
|
Exness-Real9
|0.86 × 311
|
ICMarketsEU-Live17
|0.96 × 137
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.97 × 115
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
6
88%
69
66%
100%
1.22
1.42
USD
USD
4%
1:500